На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам началась женская гонка преследования. Участницы преодолеют дистанцию в 10 километров.

Шведка Стина Нильссон стартует первой в забеге. Спустя 33 секунды на дистанцию отправится норвежка Ингвильд Остберг (отставание в 33 секунды), а затем её соотечественница Тереза Йохауг — у нее 49 секунд оставания в старт-листе.

Первой из россиянок на трассу убежит Анастасия Седова: она уйдет в гонку спустя 1 минуту и 58 секунд. Следующей россиянкой станет Наталья Непряева, у нее 20 стартовый номер и отставание 2:10.

Также в гонке примут участие Мария Истомина (36 место, три минуты ровно) и Юлия Белорукова — 55 стартовый номер, 5 минут и 43 секунды отставания.

Вчера победу в женском масс-старте на 15 км одержала Стина Нильссон.