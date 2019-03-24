В норвежском Холменколлене на этапе Кубка мира стартовала заключительная мужская гонка сезона: масс-старт на 15 километров.

Мужскую сборную России в этом виде программы представляют вице-лидер Кубка мира Александр Логинов, который стартует под вторым номером, а также Евгений Гараничев (15-й) и Матвей Елисеев (27-й).

Всего в гонке участвует 30 спортсменов, им предстоит пройти четыре огневых рубежа.

Отметим, ранее в норвежском Холменколлене завершился женский масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировала представительница Швеции Ханна Эберг с результатом 35 минут и 56,2 секунды.

Второй результат с отставанием в 1,3 секунды показала норвежка Тириль Экхофф, на третьем месте — американка Клэр Иган с отставанием 10,4 секунды.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая финишировала на 15-м месте с оставанием в одну минуту и 34,4 секунды от победительницы. Екатерина Юрлова-Перхт оказалась на 19-й позиции, она отстала от Ханны Эберг на одну минуту и 49,3 секунды.