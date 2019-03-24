Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира в сезоне-2018/19.

Вирер стала первой представительницей Италии, которая победила в общем зачете на Кубке мира.

Кроме того, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира Вирер стала первой итальянской биатлонисткой, которая выиграла золото в личной гонке – она пришла к финишу первой в масс-старте.

Отметим, ранее в норвежском Холменколлене завершился женский масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировала представительница Швеции Ханна Эберг с результатом 35 минут и 56,2 секунды.

Второй результат с отставанием в 1,3 секунды показала норвежка Тириль Экхофф, на третьем месте — американка Клэр Иган с отставанием 10,4 секунды.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая финишировала на 15-м месте с оставанием в одну минуту и 34,4 секунды от победительницы. Екатерина Юрлова-Перхт оказалась на 19-й позиции, она отстала от Ханны Эберг на одну минуту и 49,3 секунды.