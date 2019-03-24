Бывший американский боксер Майк Тайсон поделился мнением о желании ирландского бойца UFC Конора Макгрегора стать обладателем доли в бизнесе организации.

По словам Тайсона, который приводит TMZ, Макгрегору лучше думать о боях, потому что владение компанией – это совсем другая игра, а ирландцу надо драться и зарабатывать деньги в клетке.

Отметим, ирландский боец смешанных единоборств много раз говорил о своем желании стать акционером UFC, а в недавнем интервью в Чикаго на параде в честь Дня Святого Патрика он снова заявил о планах получить долю в бизнесе UFC.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде, а затем между командами спортсменов началась потасовка.