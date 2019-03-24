Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в нынешнем сезоне.

По словам Фуркада, с каждой гонкой он получает новый удар, и у него такое ощущение, будто он падает в бездонную пропасть. Фуркад отметил, что с момента первых гонок чемпионата мира его голове не удается взять верх над телом, и ему приходится за это расплачиваться каждый раз.

Француз добавил, что у него сейчас плохой период со спортивной точки зрения, он старается много говорить и выступать как собственный психоаналитик.

«Надо перевернуть эту неудачную страницу, чтобы подойти к следующему сезону с новой мотивацией. Мне очень тяжело, но я уверен, что многое у меня еще впереди. Иначе я должен был объявить о завершении карьеры», — сказал Фуркад в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Сейчас французский биатлонист занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира. До этого он семь лет подряд завоевывал «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона.