В Канаде завершилась гонка преследования на 10 километров свободным стилем в рамках заключительного этапа Кубка мира. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, которая преодолела дистанцию с результатом в 23 минуты и 55 секунд.

Норвежка Тереза Йохауг заняла второе место, она отстала от победительницы на 12,9 секунд. Третий результат с отставанием 15,1 секунд показала ее соотечественница Ингвильд Флюгстад Остберг.

Среди россиянок лучший результат показала Наталья Неприяева, которая финишировала на 12-м месте с отставанием в одну минуту и 53 секунды. Анастасия Седова оказалась 16-й и показала результат на шесть секунд хуже Непряевой.

Напомним, ранее завершился масс-старт на 10 км классическим стилем в рамках заключительного этапа Кубка мира. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, вырвавшая ее в финишном створе у норвежек Терезы Йохауг и Ингвильд Эстберг. Расстояние между победительницей гонки и обладательница серебряной и бронзовой награды составило менее двух секунд.