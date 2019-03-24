В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги подмосковные «Химки» дома одержали разгромную победу над петербургским «Зенитом-2» со счетом 3:0.

В составе химчан по голу забили Илья Кухарчук на 58-й минуте, Александр Рязанцев на 86-й минуте с пенальти и Михаил Петрусев на 92-й минуте также с 11-метровой отметки.

На 53-й минуте за вторую желтую карточку был удален центральный защитник сине-бело-голубых Артем Вяткин.

Отметим, Александр Рязанцев выступал за главную команду «Зенита» и за вторую команду петербургского клуба.

После 28 матчей команда Владислава Радимова занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 15 очков. У «Химок» 36 баллов, клуб идет на 13-м месте.

Следующий матч дубль «Зенита» проведет 30 марта дома против «Ротора», «Химки» в этот же день в гостях встретятся с «Балтикой».