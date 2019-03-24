Денис Черышев радуется победе, и мы вместе с ним! Фото: официальный сайт ФИФА

Денис Черышев радуется победе, и мы вместе с ним! Фото: официальный сайт ФИФА

В Астане в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между национальными командами Казахстана и России забит второй гол.

На последней минуте первого тайма отличился Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова.

Отметим, встреча началась в 17:00 и проходит на крытом стадионе «Астана-Арена», вмещающем 30 200 зрителей. Все билеты на игру были проданы.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России, с которым можно ознакомиться здесь.

Перед матчем сборная России лишилась Далера Кузяева, который получил травму мениску. Александр Головин пропустит матч из-за дисквалификации, удалившись в концовке матча с Бельгией. Вместо них в сборную России вызван полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Напомним, первый матч против сборной Бельгии россияне проиграли со счетом 1:3. В составе команды Станислават Черчесова гол забил Денис Черышев, у бельгийцев отличился Юри Тилеманс, а Эден Азар оформил дубль.