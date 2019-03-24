В Петербурге 24 марта состоялся Международный турнир по черлидингу «Северная Пальмира 2019».

В соревнованиях приняли участие 1700 спортсменов-черлидеров из России и из-за рубежа. На турнир приехали представители Латвии, Казахстана, Республики ДНР, а также таких российских городов, как Великий Новгород, Тверь, Москва, Пермь и другие.

Кроме того, в этом году турнир ознаменовался тем, что на нем впервые выступила команда Специальной Олимпиады Санкт-Петербурга. В данный момент в российском черлидинге активно развивается это направление.

Соревнования состоялись во всех основных номинациях черлидинга. Это чир чир микс, чир данс фристайл, чир-джаз, чир-хип-хоп, чир-фристайл, а также групповые и партнерские станты. В заключение соревнований состоялась номинация чир-данс-шоу.