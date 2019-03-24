Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась мнением о своем выступлении в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

По словам Юрловой-Перхт, было сложно в плане ветра, он постоянно менялся, был то справа, то слева, поэтому у всех довольно много ошибок.

Биатлонистка отметила, что на первой лежке она поторопилась с последним выстрелом, можно было отработать чисто.

«А на стойке был коварный ветерок, с которым я, к сожалению, не справилась. На последней стойке я стреляла в самом углу стрельбища, там не было ветра, поэтому отстреляла хорошо», — сказала россиянка, слова которой приводит «Калашников Media».

Напомним, в норвежском Холменколлене завершился женский масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировала представительница Швеции Ханна Эберг с результатом 35 минут и 56,2 секунды.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая финишировала на 15-м месте с оставанием в одну минуту и 34,4 секунды от победительницы. Екатерина Юрлова-Перхт оказалась на 19-й позиции, она отстала от Ханны Эберг на одну минуту и 49,3 секунды.