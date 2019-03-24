В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.

Напомним, встреча проходила на крытом стадионе «Астана-Арена», вмещающем 30 200 зрителей. Все билеты на игру были проданы.

Первый матч против сборной Бельгии россияне проиграли со счетом 1:3. В составе команды Станислава Черчесова гол забил Денис Черышев, у бельгийцев отличился Юри Тилеманс, а Эден Азар оформил дубль.