Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Победу в общем зачете одержала норвежка Ингвильд Остберг, в активе которой 1654 очка. Третье место заняла ее соотечественница Тереза Йохауг, с 1322 в активе.

Отметим, Непряева, набрав 1431 балл, стала первой российской лыжницей с сезона-2005/06, которой удалось финишировать в тройке лучших по итогам сезона Кубка мира.

Ранее в Канаде завершилась гонка преследования на 10 километров свободным стилем в рамках заключительного этапа Кубка мира. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, которая преодолела дистанцию с результатом в 23 минуты и 55 секунд.

Среди россиянок лучший результат показала Наталья Непряева, которая финишировала на 12-м месте с отставанием в одну минуту и 53 секунды. Анастасия Седова оказалась 16-й и показала результат на шесть секунд хуже Непряевой.