В рамках Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке завершилась гонка преследования у мужчин.

Победителем гонки с результатом 29 минут и 5,4 секунды стал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял канадец Алекс Харви с отставанием 2,8 секунд, а на третьем месте оказался Александр Большунов уступивший Харви одну десятую секунды.

Кроме того, Андрей Ларьков занял 11-е место с отставанием одну минуту и 50,2 секунды, у Андрея Мельниченко – 18-е место с отставанием два минуты и 45,7 секунды, а Денис Спицов стал 37-м (+4.06,1).

Ранее в Канаде завершилась гонка преследования на 10 километров свободным стилем в рамках заключительного этапа Кубка мира. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, которая преодолела дистанцию с результатом в 23 минуты и 55 секунд.

Среди россиянок лучший результат показала Наталья Непряева, которая финишировала на 12-м месте с отставанием в одну минуту и 53 секунды. Анастасия Седова оказалась 16-й и показала результат на шесть секунд хуже Непряевой.