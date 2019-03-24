Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в обще зачете Кубка мира.

Россиянин набрал 1571 очко за сезон. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1693 очка. Третье место – у его соотчественника Сюра Рете, который набрал 944 баллов.

Сергей Устюгов (633) завершил сезон на десятом месте, Андрей Ларьков (602) – на 12-м.

Ранее в рамках Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке завершилась гонка преследования у мужчин.

Победителем гонки с результатом 29 минут и 5,4 секунды стал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял канадец Алекс Харви с отставанием 2,8 секунд, а на третьем месте оказался Александр Большунов уступивший Харви одну десятую секунды.

Кроме того, Андрей Ларьков занял 11-е место с отставанием одну минуту и 50,2 секунды, у Андрея Мельниченко – 18-е место с отставанием два минуты и 45,7 секунды, а Денис Спицов стал 37-м (+4.06,1).