В норвежском Холменколлене завершился мужской масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировал представитель Норвегии Йоханнес Бе с результатом 37 минут и 25,6 секунд.

Второй результат с отставанием в 19,2 секунды показал немец Арнд Пайффер, на третьем месте — его соотечественник Бенедикт Долль с отставанием 38 секунд.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который финишировал на 17-м месте с отставанием в одну минуту и 54,5 секунд от победителя. Александр Логинов оказался на 18-й позиции, он отстал от Бе на одну минуту и 55,3 секунды. Евгений Гараничев занял 26-е место, отстав от первого места на две минуты и 35,4 секунды.

Напомним, ранее в норвежском Холменколлене завершился женский масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировала представительница Швеции Ханна Эберг с результатом 35 минут и 56,2 секунды.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая финишировала на 15-м месте с оставанием в одну минуту и 34,4 секунды от победительницы. Екатерина Юрлова-Перхт оказалась на 19-й позиции, она отстала от Ханны Эберг на одну минуту и 49,3 секунды.