Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2018/19.

Россиянин набрал 854 балла по итогам сезона. Большой Хрустальный глобус завоевал норвежский спортсмен Йоханнес Бе, в активе которого 1262 очка. На третьей строчке оказался француз Кантен Фийон-Майе, у которого 843 балла.

Отметим, ранее в норвежском Холменколлене завершился мужской масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировал представитель Норвегии Йоханнес Бе с результатом 37 минут и 25,6 секунд.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который финишировал на 17-м месте с отставанием в одну минуту и 54,5 секунд от победителя. Александр Логинов оказался на 18-й позиции, он отстал от Бе на одну минуту и 55,3 секунды. Евгений Гараничев занял 26-е место, отстав от первого места на две минуты и 35,4 секунды.