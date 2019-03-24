Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась чувствами от смерти своей матери и ухода Евгении Медведевой.

По словам Тутберидзе, менее года назад она написала письмо, чтобы поделиться чувствами, которые испытывала на тот период, но ее друзья запретили ей его опубликовывать.

Тренер рассказала, что в день ее отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой у ее мамы случился удар, сначала частичная парализация, а позже оказалось, что это рак головного мозга.

Тутберизе рассказала, что после победы на ОИ она не могла радоваться, а по возвращении в Москву она не могла принять, что ее мама неизбежно уходит.

«Дальше – странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения…. От которых больнее уже и не становится», — написала Тутберидзе в Instagram.

Напомним, Медведева покинула группу Тутберидзе после того, как не смогла одержать победу на Олимпийских играх. Спортсменка уехала в Торонто, чтобы тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.