Сборная России разгромила Казахстан, показав образцово-показательную игру, которую стоило бы сохранить на протяжении всего отборочного турнира.

Перед матчем России и Казахстана многие шутили, что россиянам стоит опасаться соперника, ведь казахстанская сборная еще ни разу не проигрывала в Нур-Султане. Смешно, но, на самом деле, думать о Казахстане как о серьезном противнике были и реальные основания: все-таки они разгромили крепких шотландцев со счетом 3:0

Но борьбы не получилось, россияне сделали выводы от поражения в игре с бельгийцами, и не дали сопернику ни одного реального шанса забить. Мы увидели, что сборная России — команда хоть и не уровня Бельгии, но весьма высокого класса, и точно на голову сильнее Казахстана. Все голы россияне забили беспрепятственно, легко и непринужденно.

Сколько бы Уткин ни хайпил на Черчесове и ни говорил, что тот ради собственной выгоды не берет в сборную игроков «Рубина», пока наставника сборной упрекнуть не в чем. Черчесов выпустил Ионова — он отдает отличную передачу на Черышева. Черчесов выпустил Оздоева, и Магомед активничал, забив четвертый гол благодаря ноге Бейсебекова.

Ну, а взаимодействие Черышева и Дзюбы — это отдельная история. Нападающий «Зенита» наплевал на слова журналистов о безголевой серии и вместо того, чтобы пытаться забить, делал все, чтобы помочь сделать это своей команде. В итоге судьба наградила его забитым мячом, и серия прервалась на отметке 1308 минут. Правда, она не прервалась в играх за «Зенит», но наверняка это дело скорого времени.

Сборная России абсолютно точно не сможет тягаться с Бельгией в борьбе за первое место, но выйти со второй строчке нашей команде по силам. Если команда обойдется без травм и глупых удалений, как у Головина, то победить Шотландию, Кипр и Сан-Марино будет точно не сложнее, чем Казахстан.