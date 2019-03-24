Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе своей команды над Казахстаном (4:0).

По словам Черчесова, он положительно относится к тому, что сборная России стала первой командой, выигравшей в городе Нур-Султан.

Тренер рассказал, что выигрыш Казахстана у Шотландии помог россиянам правильно подойти к игре, потому что если бы они выиграли 3:0, Черчесову пришлось бы два дня рассказывать футболистам, что с Казахстаном играть нужно от ножа.

«А так они сами все видели», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.