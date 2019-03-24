Капитан и нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе своей команды над Казахстаном (4:0).

По словам Дзюбы, у него не было проблем с тем, что он не забивал, но он счастлив отличиться. Дзюба поблагодарил Дениса Черышева за то, что тот вернул Артему передачу.

«Я – ему, а он – мне. Рад забить, но самое главное то, что победили», — сказал Дзюба.

Дзюба отметил, что это первый матч на выезде, где к сборной России относились с большим уважением.

Нападающий добавил, что это очень важные три очка, и победа не получилась легкой.

«Хочу поблагодарить всех, кто по-настоящему верит в нас и переживает», – сказал Дзюба, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.