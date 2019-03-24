Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о победе своей команды над Казахстаном (4:0).

По словам Черышева, несколько лет назад он здесь уже играл с «Вильярреалом», и тяжело играть на искусственном поле, но команда показала хороший футбол.

«Дзюба прервал свою безголевую серию? Молодец. Футболист не только забивать должен, но и делать полезные действия для команды и без голов», — сказал Черышев и отметил, что помимо забитого мяча, он отдал ему голевой пас. Футболист отметил, что очень рад за Дзюбу, потому что у игроков получается интересная связка.

«Благодарю Евгения Савина, надевшего мои тапки, после чего я забиваю. Я с ним постоянно поддерживаю контакт, он всегда рядом», – сказал Черышев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.