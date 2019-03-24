Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о своем выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира.

По словам Клебо, он начал гонку с намерением удержать преимущество, но понял, что устал и сил не хватает. Норвежец сильно потратился накануне и сегодня чувствовал себя не настолько свежим.

Лыжник отметил, что самым важным было первым прийти к финишу.

«Когда у тебя не лучший день, то ничуть не хуже просто отсидеться за спиной, так что я получил то, чего хотел, и сберег много сил на концовку, – сказал Клебо, слова которого приводит NRK.

Напомним, в рамках Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке завершилась гонка преследования у мужчин.

Победителем гонки с результатом 29 минут и 5,4 секунды стал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял канадец Алекс Харви с отставанием 2,8 секунд, а на третьем месте оказался Александр Большунов уступивший Харви одну десятую секунды.

Кроме того, Андрей Ларьков занял 11-е место с отставанием одну минуту и 50,2 секунды, у Андрея Мельниченко – 18-е место с отставанием два минуты и 45,7 секунды, а Денис Спицов стал 37-м (+4.06,1).