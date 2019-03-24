Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча сборной России и Казахстана.

По словам Канделаки, несколько дней назад сборная России проиграла бельгийцам, и любители покритиковать сразу запели свою привычную песню», пугали большими проблемами в Казахстане.

Она отметила, что команда Станислава Черчесова доказала, что никуда ее яркий футбол не делся.

Канделаки поблагодарила Андрея Аршавина, работавшего сегодня для «Матч ТВ».

«Кажется, у нас появился новый компетентный комментатор!» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.