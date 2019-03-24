Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о матче против команды Казахстана.

По словам Оздоева, после четвёртого гола он побежал к Андрею Лунёву, потому что хотел поддержать его. Футболист отметил, со стороны чувствовалось, что Луневу тяжело, а Оздоев искренне переживает за него.

Полузащитник сказал, что сборная набрала три очка, и это самое главное.

Оздоев добавил, что тренерский штаб досконально показал и изложил, что и как делать, как действует соперник.

«Надеюсь, тренеры довольны, как мы сработали, выполнили план на игру. Казахстан выиграл у Шотландии 3:0, а это был непростой соперник», — сказал Оздоев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.