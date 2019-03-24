Бывший защитник ЦСКА Александр Гуськов поделился мнением о предстоящей финальной серии Запада между московскими и петербургскими армейцами.

По словам Гуськова, перед серией СКА с «Локомотивом» он бы назвал бы фаворитом ЦСКА, а не петербуржцев. Однако специалист считает, что теперь СКА не тот, команда резко изменилась после матчей со «Спартаком», в которых команда многое позволяла сопернику, а против «Локомотива» СКА играл строго, особенно в обороне.

«У Питера есть пока неиспользованный резерв – Прохоркин, Кузьменко, Барабанов, если, конечно, успеет восстановиться», — сказал Гуськов.

Экс-игрок также добавил, что четыре поражения в регулярном чемпионате сидят в голове игроков СКА, но это и дополнительная мотивация взять реванш.

Гуськов, слова которого приводит «Советский спорт», считает, что в психологическом плане у ЦСКА небольшое преимущество, а на льду едва ли не все будут решать мелочи и нюансы.