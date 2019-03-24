Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию на коньках прошла отбор на командный чемпионат мира в этом виде спорта. Отбор на командный турнир происходит в течение всего сезона, учитываются результаты фигуристов разных сборных на этапах Гран-при, чемпионате Европы, четырех континентов, мировом первенстве.

Баскетбольный «Зенит» на выезде победил «Енисей»

Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал верх над красноярским «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ. Матч прошел на «Арене-Север» в Красноярске и завершился со счетом 85:87 в пользу гостей из северной столицы.

Россиянки вне десятки в масс-старте в Холменколлене, Эберг завоевала золото

В норвежском Холменколлене завершился женский масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировала представительница Швеции Ханна Эберг с результатом 35 минут и 56,2 секунды.

Нильссон выиграла пасьют в Квебеке, Непряева — 12-я

В Канаде завершилась гонка преследования на 10 километров свободным стилем в рамках заключительного этапа Кубка мира. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, которая преодолела дистанцию с результатом в 23 минуты и 55 секунд.

Сборная России разгромила Казахстан, Дзюба забил впервые за 1300 минут

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19. Победу в общем зачете одержала норвежка Ингвильд Остберг, в активе которой 1654 очка. Третье место заняла ее соотечественница Тереза Йохауг, с 1322 в активе.

Клебо выиграл пасьют в Квебеке, Большунов — третий

В рамках Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке завершилась гонка преследования у мужчин. Победителем гонки с результатом 29 минут и 5,4 секунды стал норвежец Йоханнес Клебо.

Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Холменколлене, Логинов — 18-й

В норвежском Холменколлене завершился мужской масс-старт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Первой финишировал представитель Норвегии Йоханнес Бе с результатом 37 минут и 25,6 секунд.

Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2018/19. Россиянин набрал 854 балла по итогам сезона.