В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Венгрии дома одержала победу над национальной командой Хорватии со счетом 2:1.

В составе победившей команды по голу забили Адам Салаи с передачи Балажа Джуджака на 34-й минуте и Мате Паткаи на 76-й минуте.

У хорватов отличился Анте Ребич с передачи Андрея Крамарича на 13-й минуте.

После двух матчей венгры набрали три очка и идут на третьем месте, у хорватов столько же баллов, они занимают четвертую позицию.

Следующий матч сборная Венгрии проведет 8 июня против команды Азербайджана на выезде и 11 июня против валлийцев дома. Хорватская команда 8 июня встретится дома со сборной Уэльса, а через три дня сыграет товарищеский матч с Тунисом.