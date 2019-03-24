Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о трассе в Квебеке.

«Это реально не трасса для Кубка мира, детский сад какой-то! Серьезные лыжники здесь друг от друга убежать не могут», — сказала Вяльбе.

Она считает, что это детская трасса, везде такие условия всегда выставляют по трассе.

«Одна равнина, а это же все-таки не спринт, который в центре города проходит. Второе, что для Клэбо – вся трасса его. На сегодня он сильнее», — добавила специалист, слова которой приводит «Р-Спорт».

«Но я думаю, что Саня сейчас закусит удила, и на следующий год, да и не только, покажет», — сказала Вяльбе.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира.

Россиянин набрал 1571 очко за сезон. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1693 очка. Третье место – у его соотчественника Сюра Рете, который набрал 944 баллов.

Сергей Устюгов (633) завершил сезон на десятом месте, Андрей Ларьков (602) – на 12-м.

Ранее в рамках Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке завершилась гонка преследования у мужчин.