Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился мнением об игре против Казахстана.

Ионов отметил, что в Астане тяжелое поле, искусственный газон, закрытый стадион, так что тяжело дышать. Однако футболист отметил, что сборная провела тренировку, немного привыкла, плюс провела разминку. Игрок добавил, что на искусственном поле сложно играть: совсем другие ощущения, отскок, движение.

«Счёт мог быть и больше, реализуй мы те моменты, которые были. Мы много создавали. Настроение в раздевалке хорошее, поздравили всех с победой», — сказал Ионов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.