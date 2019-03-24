Сборная России оставила чистую раздевалку после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана.

В официальном Twitter сборной появилось сообщение с фотографией убранной раздевалки.

«Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый приём и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!» — сообщается в Twitter команды.

Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах! 💪 pic.twitter.com/TT6sMzz5zc — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2019

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.