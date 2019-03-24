Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче сборной России против команды Казахстана.

Функционер отметил не только хороший результат, но и качество игры россиян: нацеленность на ворота, контроль мяча, разнообразие действий игроков.

Медведев, слова которого приводит Sport24, добавил, что даже при счете 4:0 команда не остановилась, продолжив создавать моменты.

«Это означает, что у нее есть потенциал, что мы будем не только обыгрывать Казахстан, Сан-Марино и Кипр, но и соперничать с лидирующими командами Европы», — сказал президент сине-бело-голубых.

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.