УЕФА на своем официальном сайте опубликовал фотографию официального талисмана чемпионата Европы 2020 года.
Им стал мультипликационный человек по имени Skillzy.
Introducing your UEFA EURO 2020 Mascot Team:
🙌 𝖲killzy
🙌 @LivCookefs
🙌 @Tobiasfreestyle#YourMove #EURO2020 pic.twitter.com/pZ9Pa7VSCd
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 24, 2019
Напомним, отборочный турнир чемпионата Европы-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.
Играть отборочные матчи будут все 55 сборных, включая те команды, которые представляют страны-хозяйки турнира.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, а стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группы В и встречу 1/8 финала.
Отметим, еще четыре путевки на чемпионат Европы-2020 УЕФА распределит через Лигу наций-2018/20.