УЕФА на своем официальном сайте опубликовал фотографию официального талисмана чемпионата Европы 2020 года.

Им стал мультипликационный человек по имени Skillzy.

Напомним, отборочный турнир чемпионата Европы-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.

Играть отборочные матчи будут все 55 сборных, включая те команды, которые представляют страны-хозяйки турнира.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, а стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группы В и встречу 1/8 финала.

Отметим, еще четыре путевки на чемпионат Европы-2020 УЕФА распределит через Лигу наций-2018/20.