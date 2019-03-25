Жена футболиста «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру обратилась к подписчикам в своем Instagram.

Кейру попросила болельщиков «Ростова» спросить у Новосельцева, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни и в жизни клуба.

«И вообще: он собирается поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка? Напоминаю, что я немножко недопонимаю ситуацию, что он говорит людям о том, что происходит», — сказала жена футболиста.

Она также добавила, что ситуация очень непростая, и в ближайшее время все карты откроются. Кейру попросила записать этот разговор на телефон, отметить ее, чтобы она хотя бы чуть-чуть увидела реакцию Новосельцева.

Ранее стало известно, что Новосельцева-Кейру поссорилась с мужем, о чем она писала в Instagram.