Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла из турнира серии «Мастерс» в Майами, проиграв в третьем круге американке Винус Уильямс.

Для победы над россиянкой Уильямс понадобилось два сета. Счёт в матче 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час и 14 минут. На счету Касаткиной 6 двойных ошибок, также российская теннисистка за всю партию ни разу не подала навылет. Все 4 выигранных гейма Касаткина взяла на подаче соперницы с помощью брейк-пойнтов. Уильямс сделала два эйса и всего 2 раза ошиблась на подаче.

Следующей соперницей Винус Уильямс в турнире станет румынка Симона Халеп, обыгравшая в третьем круге словенку Полону Херцог.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Майами составляет более восьми миллионов долларов.