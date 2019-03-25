Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 5:0.

Бобровский отразил в общей сложности 21 бросок и оформил седьмой «сухой» матч в сезоне. Таким образом, он сравнялся со своим личным рекордом по шатаутам, который установил в сезоне-2016/17. Сейчас в чемпионате больше всего сухих матчей у вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флёри.

Достижение Бобровского сделало его первой звездой встречи.

Партнер Сергея Бобровского по команде, нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу (уже 52-ю в этом сезоне).

«Коламбус» занимает 15 строчку в сводной таблице НХЛ и 9-ю в рейтинге Восточной Конференции, на два очка отстав от зоны плей-офф.