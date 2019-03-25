Сборная Германии по футболу одержала победу над соперниками из Нидерландов в первом матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча прошла на «Амстердам-Арене» и завершилась победой гостей со счетом 2:3.

В первом тайме немцы обеспечили себе комфортное преимущество: на 15-й минуте забил Лерой Сане, а на 34-й мяч в сетку ворот Яспера Силлессена отправил Серж Гнабри.

Во втором тайме более активными были голландцы, что помогло им сравнять счет: на 48-й минуте головой мяч в ворота Мануэля Нойера переправил защитник Матейс Де Лигт. На 63-й минуте отличился Мемфис Депай.

Германия не была согласна с ничейным результатом и вырвала три очка на последней основной минуте матча: победный гол забил Нико Шульц с передачи Марко Ройса.