Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков заявил, что в новом сезоне в штаб женской сборной России войдет экс-биатлонистка Альбина Ахатова. Она будет заниматься стрелковой подготовкой спортсменок. Слова Чепикова цитирует издание «Известия».

Чепиков сказал, что надеется на присоединение Ахатовой к команде в межсезонье. Ему хотелось бы, чтобы олимпийская чемпионка Турина передала свой огромный опыт действующим спортсменкам сборной. «Уверен, что это сотрудничество принесет нам большую пользу», — заключил вице-президент СБР.

Биатлонистка Альбина Ахатова знаменита своей чистой стрельбой: несколько сезонов она входила в топ-7 лучших стрелков Кубка мира. Лучшим временем в карьере спортсменки стал сезон-2005/06: тогда она выиграла три олимпийских медали, в том числе золото, а точность её стрельбы составляла 93% в положении лежа и 96% в положении стоя.