Словацкая биатлонистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.

Свою последнюю личную гонку 34-летняя спортсменка провела на заключительном этапе Кубка мира сезона 2018/19 в норвежском Холменколлене: в масс-старте на 15 километров Кузьмина заняла 10 место. ранее на этапе биатлонистка выиграла спринт и гонку преследования. Сообщается, что Кузьмина может принимать участие в эстафетных гонках, поскольку у сборной Словакии не хватает четвертого участника.

До 2007 года Анастасия Кузьмина представляла Россию, в 2008 году приняла решение выступать за сборную Словакии. Она является сестрой олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина. В этом сезоне Кузьминой удалось впервые стать чемпионкой мира: на турнире в Эстерсунде она выиграла золото в спринтерской гонке.