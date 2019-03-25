Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу общения с журналистами обладателя Кубка мира Йоханнеса Бё и лидера российской сборной Александра Логинова. Слова специалиста приводит портал Чемпионат.com.

По заявлениям Губерниева, после окончания чемпионата мира по биатлону Логинов так и не вышел к прессе дать обещанное интервью. «Если биатлонист пообещал, что даст интервью всем пишущим СМИ после окончания чемпионата мира и мои коллеги его ждут три часа в отеле, а он к ним не приходит, это выглядит странно», — заявил комментатор.

По мнению Губерниева, такое отношение к прессе — это отношение к болельщикам своей страны, на чьи налоги содержат сборную. «Чтобы стать звездой, нужно быть как Йоханнес Бё. Он – звезда, а Логинов пока нет», — заключил Губерниев.

Напомним, в сезоне-2018/19 Александр Логинов занял вторую строчку в общем зачете Кубка мира и стал обладателем серебряной награды на чемпионате мира в Эстерсунде.