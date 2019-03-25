Во время отборочного матча на Евро-2020 между Казахстаном и Россией на поле вышел футболист, которого изначально не было в заявке.

На 30-й минуте главный тренер сборной Казахстана вынужден был сделать замену, и вместо Юрия Литвиненко в составе хозяев появился Ян Вороговский, которого не было ни в официальном протоколе матча, ни в онлайн-трансляции УЕФА.

По словам сотрудников УЕФА, как сообщает издание «Спорт-Экспресс», отсутствие полузащитника в заявке является следствием технической ошибки. Напротив фамилии футболиста не поставили галочку при заполнении формы стартовых составов команд.

Напомним, вчера, 24 марта, Россия в гостях разгромила Казахстан со счётом 4:0, в матче отличились Денис Черышев (2) и Артем Дзюба, а также казахстанский футболист Абзал Бейсебеков оформил автогол.