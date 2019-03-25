Член сборной Германии по конькобежному спорту, который ранее участвовал в Олимпийских играх, может быть связан с врачом Марком Шмидтом, который является главным фигурантом дела о кровяном допинге. Об этом сообщает немецкий портал Sportschau.

Имя конькобежца в прессе не раскрывается. Антидопинговое агентство Германии находится в курсе того, какой именно спортсмен находится под подозрением. Помимо этого Sportschau также сообщает, что в расследовании могут появиться завершившие карьеру спортсмены, а также те фигуранты, расследование в отношении которых завершилось по истечении срока давности.

Напомним, скандал с применением кровяного допинга прогремел во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Рейд австрийской и немецкой полиции закончился задержанием пятерых лыжников из Эстонии, Австрии и Казахстана.