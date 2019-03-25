Российская фигуристка Алина Загитова выступит в нескольких ледовых шоу после окончания соревновательного сезона-2018/19.

Сначала россиянка примет участие в японском туре ледового шоу «Stars On Ice». C 29 по 31 марта показы пройдут в Осаке, затем 2-3 апреля Загитова выступит в Саппоро, а 5-7 апреля в Канадзаве. В этом шоу примут участие такие знаменитые фигуристы, как Стефан Ламбьель, Патрик Чан, Нейтан Чен, Хавьер Фернандес, Рика Кихира, Сатоко Мияхара, а также соотечественницы Загитовой Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Затем 20-21 апреля пройдут два ледовых шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре, Загитова также заявлена как одна из главных участниц.

Напомним, Алина Загитова в этом сезоне стала второй в финале Гран-при, завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Минске и затем выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.