Текущий мировой биатлонный сезон 2018/19 подошел к концу. На официальном сайте Международного союза биатлонистов опубликовано расписание на следующий сезон 2019/20.

Отметим, что чемпионат мира по биатлону 2020 года пройдет с 12 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.

Этапы Кубка мира по биатлону сезона-2019/20:

1 этап: 1-8 декабря 2019 года, Эстерсунд, Швеция;

2 этап: 12-15 декабря 2019 года, Хохфильцен, Австрия;

3 этап: 16-22 декабря 2019 года, Анси, Франция;

4 этап: 6-12 января 2020 года, Оберхоф, Германия;

5 этап: 13-19 января 2020 года, Рупольдинг, Германия;

6 этап: 20-26 января 2020 года, Поклюка, Словения;

7 этап: 2-8 марта 2020 года, Нове-Место, Чехия;

8 этап: 9-15 марта 2020 года, Контиолахти, Финляндия;

9 этап: 16-22 марта 2020 года, Холменколлен, Норвегия.

Этапы кубка IBU по биатлону пройдут в норвежском Шушене, итальянских Валь-Риданне и Валь-Мартелло, австрийском Обертиллиахе, словацком Осрблье, польском Душники-Здруй, немецком Арбере, минских Раубичах. Открытый чемпионат Европы пройдет с 24 февраля по 1 марта 2020 года в Отепя, Эстония.