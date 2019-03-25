Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре пройдет дважды: 20 и 21 апреля. Вторую дату назначили в связи с огромным ажиотажем публики вокруг мероприятия. Изначально планировалось показать только одну постановку 20 апреля.

Главным действующим лицом шоу является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Увеличение спроса на билеты вполне может быть связано с тем, что россиянка на прошлой неделе выиграла чемпионат мира в Сайтаме.

Помимо Загитовой в шоу примут участие ученики Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Алена Косторная, а также дочь тренера фигуристка Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. В качестве приглашенных гостей на афише значатся Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.