Предварительное следствие по нашумевшему уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершилось. Об этом сообщает агентство Р-Спорт со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Теперь дело Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников передано в суд, поскольку прокурор подписал заключение обвинения.

Напомним, известные футболисты получили обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Инцидент произошел 8 октября 2018 года, рано утром футболисты в компании друзей избили водителя ведущей первого канала Виктора Соловьева, а затем в кофейне вступили в перепалку с чиновником Минпромторга Денисом Паком, в ходе которой он получил удар стулом.

Под стражей в СИЗО фигуранты дела будут находиться как минимум до 8 апреля.