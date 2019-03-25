Футболист Магомед Оздоев пытается стать тем игроком, которым он был лет пять назад, и пока у него неплохо получается. В «Зените» Семак начал доверять полузащитнику, а в сборной он сыграл полный матч против Казахстана.

Решение Станислава Черчесова поставить Оздоева в основной состав на матч с казахстанцами было достаточно неожиданным. Все-таки наставник сборной сам говорил, что Казахстан обыграл сборную Шотландии со счетом 3:0, и это позволило настроиться на команду должным образом. Значит, надо было выставлять сильнейших. Видимо, тренер видит в Оздоеве что-то. «Потенциал» говорить уже странно, игроку 26 лет, но класс у футболиста точно есть.

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт считает, что Оздоев общей картины не испортил, а в основу попал, потому что россияне не досчитались нескольких твердых футболистов старта.

«Оздоев выглядел неплохо, как и вся команда, но надо делать скидку на невыразительную игру Казахстана. Оценивать Оздоева можно по более серьезному матчу, хотя вся команда действовала достаточно уверенно. Магомед Оздоев выглядел на этом уровне нормально. Учитывая травму Кузяева и удаление Головина, выход в основе Оздоева – это вынужденная мера. Были бы они в строю – была бы другая схема и вряд ли бы он играл», — сказал Рапопорт.

В игре с Казахстаном Оздоев выполнял переходную роль между обороной и защитой, и в атаке много участия не принимал. По большей части запомнился он голом и отличным ударом со штрафного в конце матча. Гол, конечно, случайный: не будь рикошета, неизвестно, куда полетел бы мяч. Может, в ворота, но, скорее всего, куда-то мимо.

Тренер «Ленинградца» Рапопорт видит и в этом, и в первых двух мячах некий «элемент случайности», но не умаляет заслуг нашей команды в реализации подобных моментов.

«Сложно сказать, забил бы Оздоев или нет, не будь рикошета. Это детали игры. Первые два гола – это тоже случай. Соперник выносил мяч, случился рикошет, мяч попал к Ионову, он подал – и гол. Второй мяч – похожая ситуация с выносом. Элемент случайности всегда присутствует, но мы воспользовались этими моментами и их реализовали», — отметил Рапопорт.

В большинстве атак полузащитник стоял где-то в стороне, но это точно не потому что он не дорабатывает и ему лень атаковать. Элементарная подстраховка необходима даже в игре с Казахстаном, который оказался проще, чем ожидалось. Наверняка Черчесова будет использовать Магомеда и в других матчах. Конечно, если игрок не травмируется или не потеряет доверие Семака.

Экс-наставник «Зенита» подчеркнул, что Оздоев не был активен в атаке, потому что россияне опасались контратак соперника.

«Оздоев – оборонительный игрок, играющий в опорной зоне, но сейчас опорники должны подключаться к атакам, действовать более активно впереди. Оздоев играл более глубоко, потому что боялись контратак казахов», — заключил Рапопорт.