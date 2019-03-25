Российский боец MMA Мовсар Евлоев узнал своего соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Евлоеву предстоит сразиться с представителем Южной Кореи Сен Ву Чоем. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на менеджера российского бойца Саята Абдрахманова.

Ранее сообщалось, что на петербургском турнире UFC Евлоев проведет бой с Муином Гафуровым, однако у бойца из Таджикистана возникли проблемы с документами. Гафуров пока не может подписать контракт с UFC, поскольку имеет соглашение с другой организацией.

Евлоев ранее провел 10 боев в UFC и ещё ни разу не проиграл. Южнокореец Сен Ву Чой из восьми боев выиграл семь.

Турнир UFC в Санкт-Петербурге пройдет 20 апреля в СК «Юбилейный».