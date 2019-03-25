Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свой конфликт с актрисой и экс-депутатом Госдумы Марией Кожевниковой, а также коснулась спортсменов, которые занимаются политикой

Об этом сообщает «Советский спорт». По словам Собчак, она действительно написала что-то в стиле «интересно, как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова?» и разместила одно из ее эротических фото.

Собчак отметила, что она не понимает, почему высший законодательный орган стал местом скопления актрис, спортсменов и певцов.

Ранее Кожевникова обвиняла Собчак в том, что та разметила в социальных сетях ее эротическую фотографию.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, недавно объявивший о завершении спортивной карьеры, подтвердил, что намерен стать депутатом Госдумы от «Единой России».

Шипулин сообщил, что в начале 2019 года принял решение поучаствовать в выборах «Единой России», которые состоятся в мае. «Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную Думу», — сказал экс-биатлонист.