На базе СПБ ГБУ «Центр спорта Петродворцового района» прошли соревнования по «Военно-спортивному двоеборью».

В программу соревнований входило последовательное выполнение двух спортивных упражнений:

— упражнение в стрельбе из положения стоя с руки без опоры, дистанция 10 м, выполнялось 3 пробных и 5 зачетных выстрелов;

— рывок гири (16 кг) на выполнение упражнения давалось 4 минуты. За это время считается общее количество сделанных правильно подъемов спортивного снаряда правой и левой рукой.

В соревнованиях приняло участие 14 команд образовательных учреждений Петродворцового района всего 63 человека, юноши 2002-2005 г.р.

По итогам соревнований в командном первенстве места распределились:

1 место — ГБОУ СОШ №319 — 409 очков

2 место — ГБОУ гимназия №426 — 376 очков

3 место — ГБОУ СОШ № 529 — 335 очков

4 место — ГБОУ СОШ №429 — 289 очков

5 место — ГБОУ СОШ № 413 — 280 очков

6 место — Гимназия им. Aлександра II — 251 очко

7 место — ГБОУ СОШ № 430 — 245 очков

8 место — ГБОУ СОШ № 436 — 226 очков

9 место — Петродворцовый колледж — 211 очков

10 место — ГБОУ СОШ № 411 — 209 очков

11 место — ГБОУ СОШ № 417 — 208 очков

12 место — ГБОУ СОШ № 567 — 206 очков

13 место — ГБОУ СОШ № 412 — 194 очка

14 место — ГБОУ СОШ № 416 — 192 очка

В личном первенстве:

1 место – Сергеев Вячеслав (СОШ №426) – 131 очко

2 место – Арутюнян Артем (СОШ №319) – 129 очков

3 место – Веселовский Никита (СОШ №529) – 118 очков

Соревнования прошли организованно, случаев травматизма не было.

10-11 апреля пройдет следующий этап Спартакиады молодежи допризывного возраста «Военно-прикладное многоборье».