Российская фигуристка Евгения Медведева рада, что тяжелый сезон закончился.

«Бронза на Чемпионате мира — приемлемый финал сезона для меня и нашей команды», — написала Медведева в своем инстаграме.

Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку, тренерскую команду за веру в нее, а также журналистов, «которые, наверняка, лучше нас всех разбираются в фигурном катании».

«Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам! Всем мира!», — резюмировала Медведева.

Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ее обошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и первой в истории женского фигурного катания прыгнувшая четверной представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.